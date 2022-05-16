У Херсонській області окупанти роздають "гуманітарку" 5-річної давнини

У Херсонській області окупанти роздають як гуманітарну допомогу продукти та ліки, в яких сплив термін придатності. На тимчасово захоплених територіях може виникнути гуманітарна криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову .

"Як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, в яких сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через два тижні у Херсоні можуть закінчитися медикаменти. У місті вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків від серцево-судинних захворювань та медичного кисню.

За словами Денісової, в області залишається близько 500 тисяч осіб. До початку війни було близько мільйона жителів.