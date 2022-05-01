В Херсонской области оккупанты похитили старосту Змиевки, - депутат облсовета

"Сегодня (30 апреля, - Ред.) орками был похищен староста Змиевки Николай Куривчак", - написал он в Facebook-группе Бериславского района.

Отмечается, что в субботу утром в село Змеевка заехала колонна российских солдат, которые устроили обыски в частных усадьбах.

"Подъехали к месту, где находится флаг. Обрезали трос и попытались сбить флаг Украины с флагштока, после некоторых потуг, трясли флагшток минут 15, и флаг продолжал висеть на своем месте, орки не справились с украинским флагом и поехали дальше", - говорится в паблике "Новости Берислава".

Село Змиевка Бериславского района Херсонской области было основано в 1782 году на месте 4 сел: Старошведское, Шлянгендорф, Мюльгаузендорф и Клестердорф. Население составляет около 2760 человек. Сейчас в Змиевке проживает небольшая шведская община - чуть больше 100 человек. В общем, в н.п. на сегодняшний день живут люди 12 национальностей.