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В Херсонской области оккупанты похитили старосту Змиевки, - депутат облсовета

Фото: староста Змиевки Николай Куривчак (facebook.com/groups/berislavnews)
Автор: Владимир Костырин

В Херсонской области российские оккупанты похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака. Перед этим захватчики устроили рейд в населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского областного совета Игоря Йосипенко.

"Сегодня (30 апреля, - Ред.) орками был похищен староста Змиевки Николай Куривчак", - написал он в Facebook-группе Бериславского района.

Отмечается, что в субботу утром в село Змеевка заехала колонна российских солдат, которые устроили обыски в частных усадьбах.

"Подъехали к месту, где находится флаг. Обрезали трос и попытались сбить флаг Украины с флагштока, после некоторых потуг, трясли флагшток минут 15, и флаг продолжал висеть на своем месте, орки не справились с украинским флагом и поехали дальше", - говорится в паблике "Новости Берислава".

Село Змиевка Бериславского района Херсонской области было основано в 1782 году на месте 4 сел: Старошведское, Шлянгендорф, Мюльгаузендорф и Клестердорф. Население составляет около 2760 человек. Сейчас в Змиевке проживает небольшая шведская община - чуть больше 100 человек. В общем, в н.п. на сегодняшний день живут люди 12 национальностей.

Ранее сообщалось, что 30 апреля российские оккупанты в Каховке Херсонской области похитили директора школы.

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