В Каховке российские военные похитили директора школы
В городе Каховка Херсонской области российские военные из дома похитили директора школы Виктора Пендальчука.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Каховскую городскую территориальную общину.
Сегодня, 30 апреля, оккупанты похитили учителя, директора школы Пендальчука Виктора Михайловича (1977 г. р.)
Сейчас его местонахождение неизвестно.
Виктор Пендальчук (facebook.com)
Ранее мы сообщали, что российские военные украли из отделения полиции в Чернобыле радиоактивные предметы.
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