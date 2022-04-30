В Каховке российские военные похитили директора школы

В городе Каховка Херсонской области российские военные из дома похитили директора школы Виктора Пендальчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Каховскую городскую территориальную общину.

Сейчас его местонахождение неизвестно.

Сегодня, 30 апреля, оккупанты похитили учителя, директора школы Пендальчука Виктора Михайловича (1977 г. р.)

Ранее мы сообщали, что российские военные украли из отделения полиции в Чернобыле радиоактивные предметы.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 66-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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