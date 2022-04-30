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В Каховке российские военные похитили директора школы

Новина українською →
Каховка, Суббота 30 апреля 2022 17:47
В Каховке российские военные похитили директора школы Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Каховка Херсонской области российские военные из дома похитили директора школы Виктора Пендальчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Каховскую городскую территориальную общину.

Сегодня, 30 апреля, оккупанты похитили учителя, директора школы Пендальчука Виктора Михайловича (1977 г. р.)

Сейчас его местонахождение неизвестно.

В Каховке российские военные похитили директора школыВиктор Пендальчук (facebook.com)

Ранее мы сообщали, что российские военные украли из отделения полиции в Чернобыле радиоактивные предметы.

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