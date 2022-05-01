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У Херсонській області окупанти викрали старосту Зміївки, - депутат облради

Фото: староста Зміївки Микола Куривчак (facebook.com/groups/berislavnews)
Автор: Володимир Костирін

У Херсонській області російські окупанти викрали старосту села Зміївка Миколу Курівчака. Перед цим загарбники влаштували рейд у населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Ігоря Йосипенка.

"Сьогодні (30 квітня, - Ред.) орками було викрадено старосту Зміївки Миколу Курівчака", - написав він у Facebook-групі Бериславського району.

Зазначається, що в суботу вранці в село Зміївка заїхала колона російських солдатів, які влаштували обшуки в приватних садибах.

"Під'їхали до місця де знаходиться прапор. Обрізали трос та спробували збити прапор України з флагштока, після деяких потуг, трусили флагшток хвилин 15 та прапор продовжував висіти на своєму місці, орки, не здужавши український прапор, поїхали далі", - йдеться в пабліку "Новини Берислава".

Село Зміївка Бериславського району Херсонської області було засноване в 1782 році на місці 4 сіл: Старошведське, Шлянґендорф, Мюльгаузендорф і Кльостердорф. Населення становить близько 2760 осіб. Зараз у Зміївці проживає невелика шведська громада - трохи більш як 100 осіб. Загалом, в н.п. на сьогодні живуть люди 12 національностей.

Раніше повідомлялося, що 30 квітня російські окупанти в Каховці Херсонської області викрали директора школи.

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