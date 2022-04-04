В Херсонской области оккупанты похитили еще одного главу местной общины
Российские оккупанты похитили в Железном Порту (Херсонская область) главу Бехтерской общины Михаила Барака. Его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского.
"Поступила информация, что сегодня в 10:30 в Железном Порту оккупантами был похищен глава Бехтерской общины Бурак Михаил Иванович", - написал в Facebook Соболевский.
По его словам, в настоящее время местонахождение главы местной общины неизвестно.
Напомним, по данным на 3 апреля российские оккупанты взяли в плен 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.
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