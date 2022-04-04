В Херсонской области оккупанты похитили еще одного главу местной общины

Российские оккупанты похитили в Железном Порту (Херсонская область) главу Бехтерской общины Михаила Барака. Его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Поступила информация, что сегодня в 10:30 в Железном Порту оккупантами был похищен глава Бехтерской общины Бурак Михаил Иванович", - написал в Facebook Соболевский. По его словам, в настоящее время местонахождение главы местной общины неизвестно.