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В Херсонской области оккупанты похитили еще одного главу местной общины

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Херсон, Понедельник 04 апреля 2022 15:53
В Херсонской области оккупанты похитили еще одного главу местной общины Фото: оккупанты похитили главу местной общины в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты похитили в Железном Порту (Херсонская область) главу Бехтерской общины Михаила Барака. Его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Поступила информация, что сегодня в 10:30 в Железном Порту оккупантами был похищен глава Бехтерской общины Бурак Михаил Иванович", - написал в Facebook Соболевский.

По его словам, в настоящее время местонахождение главы местной общины неизвестно.

Напомним, по данным на 3 апреля российские оккупанты взяли в плен 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

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