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У Херсонській області окупанти викрали ще одного голову місцевої громади

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Херсон, Понеділок 04 квітня 2022 15:53
У Херсонській області окупанти викрали ще одного голову місцевої громади Фото: окупанти викрали голову місцевої громади в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти викрали в Залізному Порту (Херсонська область) голову Бехтерської громади Михайла Барака. Його місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Надійшла інформація, що сьогодні о 10: 30 в Залізному Порту окупантами був викрадений глава Бехтерської громади Бурак Михайло Іванович", - написав у Facebook Соболевський.

За його словами, наразі місцеперебування голови місцевої громади невідоме.

Нагадаємо, за даними на 3 квітня російські окупанти взяли в полон 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

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