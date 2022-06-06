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В Херсонской области оккупанты планируют отпраздновать день России

Фото: в Херсонской области оккупанты планируют отпраздновать день России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированной Херсонской области оккупанты планируют "отпраздновать" день России. Хотят организовать мероприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

О намерении отпраздновать день России заявил глава оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо.

"Самое главное, что мы его (день России, - ред.) будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие меры, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали",- заявил Сальдо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированной Херсонской области снова заработала украинская связь операторов "Киевстар" и "Водафон".

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