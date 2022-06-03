ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсонской области заработала украинская связь: у каких операторов

Новина українською →
Херсонская область, Пятница 03 июня 2022 15:59
В Херсонской области заработала украинская связь: у каких операторов Фото: в Херсонской области снова работает украинская связь (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 3 июня 2022 года, в оккупированной Херсонской области снова заработала украинская связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"В области начинает появляться "Киевстар" и "Водафон". Похоже, что оккупанты дали питание на украинские сети. Еще один план россиян сломался благодаря стойкости и храбрости жителей Херсона. Отключили, хотели, чтобы все перешли на российских операторов, но ничего не удалось", - отметил он.

По его словам, херсонцы могут пробовать звонить своим близким.

Напомним, в конце мая российские оккупанты отключили связь на всем оккупированном юге Украины.

Украинская сторона отмечает, что именно российские войска имеют полный доступ и контроль над необходимым оборудованием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Херсонская область Vodafone Украина Война России против Украины
NEWS
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине