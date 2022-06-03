В Херсонской области заработала украинская связь: у каких операторов

Сегодня, 3 июня 2022 года, в оккупированной Херсонской области снова заработала украинская связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"В области начинает появляться "Киевстар" и "Водафон". Похоже, что оккупанты дали питание на украинские сети. Еще один план россиян сломался благодаря стойкости и храбрости жителей Херсона. Отключили, хотели, чтобы все перешли на российских операторов, но ничего не удалось", - отметил он.

По его словам, херсонцы могут пробовать звонить своим близким.