В Херсонській області окупанти планують відсвяткувати день Росії

В тимчасово окупованій Херсонській області окупанти планують "відсвяткувати" день Росії. Хочуть організувати заходи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Meduza.
Про намір відсвяткувати день Росії заявив голова окупаційної адміністрації Херсона Володимир Сальдо.
"Найголовніше, що ми його (день Росії, - ред.) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили та відчули, якою величезною родиною, до якої ми повертаємось, ми стали", - заявив Сальдо.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованій Херсонській області знову запрацював український зв'язок операторів "Київстар" і "Водафон".
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