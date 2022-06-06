ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсонской области оккупанты планируют отпраздновать день России

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 12:29
В Херсонской области оккупанты планируют отпраздновать день России Фото: в Херсонской области оккупанты планируют отпраздновать день России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированной Херсонской области оккупанты планируют "отпраздновать" день России. Хотят организовать мероприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

О намерении отпраздновать день России заявил глава оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо.

"Самое главное, что мы его (день России, - ред.) будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие меры, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали",- заявил Сальдо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированной Херсонской области снова заработала украинская связь операторов "Киевстар" и "Водафон".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Херсонская область
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью