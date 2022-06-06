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В Херсонській області окупанти планують відсвяткувати день Росії

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Понеділок 06 червня 2022 12:29
В Херсонській області окупанти планують відсвяткувати день Росії Фото: в Херсонській області окупанти планують відсвяткувати день Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованій Херсонській області окупанти планують "відсвяткувати" день Росії. Хочуть організувати заходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Meduza.

Про намір відсвяткувати день Росії заявив голова окупаційної адміністрації Херсона Володимир Сальдо.

"Найголовніше, що ми його (день Росії, - ред.) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили та відчули, якою величезною родиною, до якої ми повертаємось, ми стали", - заявив Сальдо.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованій Херсонській області знову запрацював український зв'язок операторів "Київстар" і "Водафон".

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