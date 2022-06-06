В Херсонській області окупанти планують відсвяткувати день Росії

Про намір відсвяткувати день Росії заявив голова окупаційної адміністрації Херсона Володимир Сальдо.

"Найголовніше, що ми його (день Росії, - ред.) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили та відчули, якою величезною родиною, до якої ми повертаємось, ми стали", - заявив Сальдо.