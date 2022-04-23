ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсонской области оккупанты опустошили элеватор. Похищенное зерно вывезли в Крым

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 23 апреля 2022 14:05
В Херсонской области оккупанты опустошили элеватор. Похищенное зерно вывезли в Крым Фото: в Херсонской области оккупанты похитили зерно с элеватора (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты похитили зерно с элеватора в Херсонской области. Его вывезли на территорию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Отмечается, что российские военные опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка. При этом поезд с надписью "зерно" заметили в Крыму. Он выезжал с полуострова через Керченский мост.

Кроме того, подразделение "кадыровцев "захватило предприятие "Агросодружество", которое обрабатывает около 20 тысяч гектаров земли в Геническом районе.

"Действия РФ на оккупированных территориях это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мелитополе оккупанты похитили агротехнику, ее обнаружили в Чечне - на территории фирмы, которую связывают с Рамзаном Кадыровым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Крым Херсонская область
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает