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У Херсонській області окупанти спустошили елеватор. Викрадене зерно вивезли до Криму

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Херсонська область, Субота 23 квітня 2022 14:05
У Херсонській області окупанти спустошили елеватор. Викрадене зерно вивезли до Криму Фото: у Херсонській області окупанти викрали зерно з елеватора (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти викрали зерно з елеватора у Херсонській області. Його вивезли на територію Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Зазначається, що російські військові спустошили елеватор у селищі Новоолексіївка. При цьому потяг з написом "зерно" помітили у Криму. Він виїжджав з півострова через Керченський міст.

Крім того, підрозділ "кадирівців" захопив підприємство "Агроспівдружність", яке обробляє близько 20 тисяч гектарів землі у Генічеському районі.

"Дії РФ на окупованих територіях це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти викрали агротехніку, її виявили у Чечні - на території фірми, яку пов’язують із Рамзаном Кадировим.

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