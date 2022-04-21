ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мелитополе оккупанты похитили агротехнику. Ее обнаружили в Чечне, - Запорожская ОВА

Новина українською →
Мелитополь, Четверг 21 апреля 2022 09:07
В Мелитополе оккупанты похитили агротехнику. Ее обнаружили в Чечне, - Запорожская ОВА Фото: похищенную в Мелитополе технику обнаружили в Чечне (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты похитили сельскохозяйственную технику. Ее обнаружили на территории фирмы в Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Отмечается, что в похищенной технике были маячки. Таким образом удалось установить ее местонахождение. Техника находится под Грозным, на территории фирмы, которую связывают с Рамзаном Кадыровым.

"Благодаря маячкам, которые были установлены на комбайнах, тракторе и в севалке, которыми незаконно завладели "кадыровцы", производитель не только определил место нахождения похищенной техники, но и смог отключить машины, и теперь они стали просто грудой металлолома", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области российские военные держат в плену 69 местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Чечня
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию