В Мелитополе оккупанты похитили агротехнику. Ее обнаружили в Чечне, - Запорожская ОВА

Во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты похитили сельскохозяйственную технику. Ее обнаружили на территории фирмы в Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

Отмечается, что в похищенной технике были маячки. Таким образом удалось установить ее местонахождение. Техника находится под Грозным, на территории фирмы, которую связывают с Рамзаном Кадыровым.

"Благодаря маячкам, которые были установлены на комбайнах, тракторе и в севалке, которыми незаконно завладели "кадыровцы", производитель не только определил место нахождения похищенной техники, но и смог отключить машины, и теперь они стали просто грудой металлолома", - говорится в сообщении.