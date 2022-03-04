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В Херсонской области никаких мероприятий массового характера не планируется, - ОГА

Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 4 марта, оккупанты в Херсоне хотят провести пророссийский митинг на площади Свободы, чтобы создать картинку для пропагандистских СМИ, как местные очень хотят, чтобы их "освободили". В ОГА подчеркивают, что власти Херсонской области никаких мероприятий массового характера не планируют.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение администрации в Facebook.

"Рашисты хотят создать иллюзорную картинку, с фейковым сценарием, будто бы на Херсонщине хотят создать условно какую-то "хнр" или еще что-то. Есть информация, что для картинки в город уже свозят массовку. Это делается для дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Горожан просят не вестись на разные провокации.

"Держитесь подальше от этого театра абсурда, не нужно подыгрывать врагу", - призывают в ОГА.

Как сообщалось ранее, в Херсоне российские военные захватили "Общественное вещание: Херсон". Издание предупредило о том, что оккупанты могут применить каналы связи для распространения дезинформации о якобы капитуляции или подписания мирного договора с агрессором.

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