В Херсонской области никаких мероприятий массового характера не планируется, - ОГА

В пятницу, 4 марта, оккупанты в Херсоне хотят провести пророссийский митинг на площади Свободы, чтобы создать картинку для пропагандистских СМИ, как местные очень хотят, чтобы их "освободили". В ОГА подчеркивают, что власти Херсонской области никаких мероприятий массового характера не планируют.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение администрации в Facebook.
"Рашисты хотят создать иллюзорную картинку, с фейковым сценарием, будто бы на Херсонщине хотят создать условно какую-то "хнр" или еще что-то. Есть информация, что для картинки в город уже свозят массовку. Это делается для дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.
Горожан просят не вестись на разные провокации.
"Держитесь подальше от этого театра абсурда, не нужно подыгрывать врагу", - призывают в ОГА.
Как сообщалось ранее, в Херсоне российские военные захватили "Общественное вещание: Херсон". Издание предупредило о том, что оккупанты могут применить каналы связи для распространения дезинформации о якобы капитуляции или подписания мирного договора с агрессором.
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