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В Херсонской области мужчина устроил стрельбу в доме, есть раненый

Херсонская область, Четверг 30 июля 2020 13:55
В Херсонской области мужчина устроил стрельбу в доме, есть раненый
Фото: спецоперация в Херсонской области telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Полицейские во взаимодействии с сотрудниками КОРД провели спецоперацию

В одном из сел Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, устроил стрельбу из охотничьего ружья. В результате пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

Полицейские во взаимодействии с сотрудниками КОРД окружили здание. Спецоперация была проведена без применения оружия, как сообщают в полиции. Мужчину задержали.

Фото: спецоперация в Херсонской области telegram.org)

Напомним, в Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль.

Отметим, под Киевом неизвестный совершил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, в котором был мужчина и его сын.

Кроме того, в Николаеве возле бизнес-центра по пр. Центральном произошла стрельба, в ходе которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен.

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