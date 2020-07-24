ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Киевом расстреляли мужчину в его автомобиле

Киев, Пятница 24 июля 2020 11:30
Под Киевом расстреляли мужчину в его автомобиле
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Анастасия Светлевская

Полиция открыла уголовное производство

В селе Артемовка неизвестный совершил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Самгу, а котором был мужчина и его сын. В результате стрельбы погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Источники РБК-Украина в полиции подтвердили, что речь идет о бизнесмене Игоре Плекане.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын мужчины, он не пострадал.

Сейчас продолжаются оперативно - розыскные мероприятия для поиска подозреваемого.

Напомним, полиция нашла бизнесмена Сергея Ткаченко, которого 1 июля похитили в Киеве неизвестные.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила рейдеров, которые 4 года незаконно удерживали бизнесмена под Киевом с целью переоформления предприятия.

Кроме того, в Николаеве возле бизнес-центра по пр. Центральном произошла стрельба, в ходе которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины преступленияСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь