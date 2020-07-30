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У Херсонській області чоловік влаштував стрілянину в будинку, є поранений

Херсонська область, Четвер 30 липня 2020 13:55
У Херсонській області чоловік влаштував стрілянину в будинку, є поранений
Фото: спецоперація в Херсонській області (telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Поліцейські у взаємодії з працівниками КОРД провели спецоперацію

В одному із сіл Херсонської області чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння, закрившись у оселі, влаштував стрілянину з мисливської рушниці. В результаті постраждала одна людина.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку.

Поліцейські у взаємодії з працівниками КОРД оточили будівлю. Спецоперацію було проведено без застосування зброї, як повідомляють у поліції. Чоловіка затримали.

Фото: спецоперація в Херсонській області (telegram.org)

Нагадаємо, в Одеській області поблизу с. Візирка невідомі обстріляли автомобіль.

Зазначимо, під Києвом невідомий здійснив прицільні постріли з пістолета в автомобіль Тoyota Сamry, в якому був чоловік та його син.

Крім того, у Миколаєві біля бізнес-центру по пр. Центральному сталась стрілянина, під час якої отримав вогнепальне поранення місцевий бізнесмен.

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