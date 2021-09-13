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В Херсонской области мужчина угрожает взорвать дом: полиция проводит спецоперацию

Автор: Тиберий Юрик

В пгт Ивановка Херсонской области 45-летний мужчина забаррикадировался в собственном доме и угрожает взорвать дом. Правоохранители проводят переговоры с мужчиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Сообщается, что около 04:22 жена злоумышленника позвонила в полицию и сообщила, что ее муж угрожает взорвать дом.

"Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего женщина и дети вышли из дома и вызвали полицию. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники роты полиции особого назначения.

Сейчас мужчина закрылся на втором этаже дома и отказывается выходить. Правоохранители оцепили территорию возле дома и отвели людей на безопасное расстояние.

"Данное событие внесено в Журнал единого учета. Сейчас с мужчиной полицейские проводят переговоры. В случае отказа прекратить правонарушение, к мужу планируют применить полицейские меры, предусмотренные законом", - добавили в полиции.

Напомним, что в Днепре на улице Литейной произошел взрыв в машине. В результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля.

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Херсонская область