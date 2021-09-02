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В Днепре произошел взрыв в машине, есть пострадавший

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Днепр, Четверг 02 сентября 2021 15:20
В Днепре произошел взрыв в машине, есть пострадавший Фото: в машине могла взорваться страйкбольная граната (dp.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Соборном районе Днепра на улице Литейной произошел взрыв в машине. По предварительным данным, взорвалась страйкбольная граната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Сообщается, что взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья.

"В результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля. Сейчас водитель доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольного гранаты, а также поврежденную сумку. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.

В Днепре произошел взрыв в машине, есть пострадавший

Фото: последствия взрыва (dp.npu.gov.ua)

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Днепр Взрыв
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