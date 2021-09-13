У Херсонській області чоловік погрожує підірвати будинок: поліція проводить спецоперацію

Повідомляється, що близько 04:22 дружина зловмисника зателефонувала в поліцію і повідомила, що її чоловік погрожує підірвати будинок.

"Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, і почав погрожувати рідним. Після чого жінка і діти вийшли з дому і викликали поліцію. Зараз загрози їхньому життю і здоров'ю немає", - повідомили в поліції.

На місці події працює керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники роти поліції особливого призначення.



Зараз чоловік закрився на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. Правоохоронці оточили територію біля будинку і відвели людей на безпечну відстань.

"Дана подія внесена в Журнал єдиного обліку. Зараз з чоловіком поліцейські проводять переговори. У разі відмови припинити правопорушення, до чоловіка планують застосувати поліцейські заходи, передбачені законом", - додали в поліції.