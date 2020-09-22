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В Херсонской области локализовали лесной пожар

Херсонская область, Вторник 22 сентября 2020 11:07
В Херсонской области локализовали лесной пожар
Фото: пожар в Херсонской области (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Херсонской области локализовали пожар на территории лесничества в Голопристанском районе. Для тушения пожара привлекалась авиация.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили спасатели, для тушения пожара привлекались 104 человека и 32 единицы техники, среди которой 2 самолета АН-32П, которые осуществляли сбросы воды. Пожар удалось локализовать около 9 утра 22 сентября.

"Открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и остатков древесины. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в ГСЧС.

Как писало РБК-Украина, пожар в Херсонской области произошел днем 21 сентября на территории 20 гектар Рибальченского лесничества Збурьевского лесхоза.

Напомним, в начале сентября вспыхнул масштабный пожар в лесу в Харьковской области. Из-за пожара были эвакуированы более 50 человек, 33 человека пострадали. Огнем были повреждены 22 домохозяйства. Пожар удалось ликвидировать спустя четыре дня.

Параллельно с этим пожарные тушили возгорание на открытой местности в Луганской области. Тогда во время тушения пожара погиб один военнослужащий ООС. Пожар затушили на шестой день.

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