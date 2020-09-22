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В Херсонській області локалізували лісову пожежу

Херсонська область, Вівторок 22 вересня 2020 11:07
В Херсонській області локалізували лісову пожежу
Фото: пожежа в Херсонській області (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Херсонській області локалізували пожежу на території лісництва у Голопристанському районі. Для гасіння пожежі залучалося авіація.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили рятувальники, для гасіння пожежі залучалися 104 людини і 32 одиниці техніки, серед якої 2 літаки АН-32П, які здійснювали скиди води. Пожежу вдалося локалізувати близько 9 ранку 22 вересня.

"Відкритого вогню немає, спостерігається окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини. Загрози населеним пунктам немає", - повідомили в ДСНС.

Як повідомляло РБК-Україна, пожежа в Херсонській області стався вдень 21 вересня на території 20 гектар Рибальченського лісництва Збурівського лісгоспу.

Нагадаємо, на початку вересня спалахнула масштабна пожежа в лісі в Харківській області. Через пожежу було евакуйовано понад 50 осіб, 33 особи постраждали. Вогнем було пошкоджено 22 домогосподарства. Пожежу вдалося ліквідувати через чотири дні.

Паралельно з цим пожежники гасили пожежу на відкритій місцевості в Луганській області. Тоді під час гасіння пожежі загинув один військовослужбовець ООС. Пожежу загасили на шостий день.

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Новини України Надзвичайні події пожежалесХерсонская область
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