В Херсонской области ликвидировали плантацию элитной марихуаны

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры

В Херсонской области сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) было ликвидировано плантацию элитной марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативниками спецслужбы было установлено, что житель села Раздольное Каланчакского района выращивал каннабис для продажи.

"Правоохранители изъяли почти сто тридцать кустов конопли, готовых к обработке. Общая стоимость изготовленного из них наркотика на "черном" рынке составила бы по меньшей мере пятьдесят тысяч долларов США. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к незаконному посеву и выращиванию конопли.

Напомним, что вчера, 3 августа, в Донецкой области была разоблачена деятельность наркомафии, которая действовала на территории шести областей.

Также напомним, что в Сумской области работниками СБУ был задержан работник Роменской исправительной колонии, который систематически поставлял заключенным наркотики.