У Херсонській області ліквідовано плантацію елітної марихуани

Операція з викриття зловмисника проводилася спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури

У Херсонській області співробітниками Служби безпеки України (СБУ) було ліквідовано плантацію елітної марихуани. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Оперативниками спецслужби було встановлено, що мешканець села Роздольне Каланчацького району вирощував канабіс для продажу.

"Правоохоронці вилучили майже сто тридцять кущів коноплі, готових до обробки. Загальна вартість виготовленого з них наркотику на "чорному" ринку становила б щонайменше п’ятдесят тисяч доларів США. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконного посіву та вирощування конопель.

Нагадаємо, що вчора, 3 серпня, в Донецькій області було викрито діяльність наркомафії, яка діяла на території шести областей.

Також нагадаємо, що в Сумській області працівниками СБУ був затриманий працівник Роменської виправної колонії, який систематично поставляв ув’язненим наркотики.