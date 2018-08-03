Изъято свыше 75 тонн семян опийного мака и более 4,8 млн гривен

В Донецкой области разоблачили деятельность наркомафии, которая действовала на территории шести областей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Правоохранители разоблачили и задокументировали факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 тон ацетилированного опия. Отмечается, что на "черном рынке" стоимость такого наркотика составляет более 360 млн гривен. Они наладили поставки снотворного мака под видом пищевого продукта.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Кроме этого, было проведено более 70 санкционированных обысков. Было задержано пять основных фигурантов, им объявлено подозрение.

"Изъято свыше 75 тонн семян опийного мака с примесями маковой соломки, денежные средства в сумме 4 млн 844 тыс гривен, почти 99 тыс. долларов США, 475 евро, оружие и боеприпасы, автомобили элит-класса, на которых передвигались наркодельцы, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи", - сообщают в прокуратуре.

Кроме того, был обнаружен пакет с маковой соломкой у одного из уличенных в преступной деятельности сотрудников полиции.

Фото: наркотики (gp.gov.ua)

Напомним, 30 июля в Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность наркоторговцев, которые занимались масштабным сбытом синтетических наркотиков и производством марихуаны.