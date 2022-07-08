В Херсонской области горит склад оккупантов на территории завода, - ОВА

В Киселевке Херсонской области, по предварительной информации, возник пожар. Там предположительно находился склад оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя.

"По предварительной информации, горит завод "Полимер" в Киселевке, в котором предположительно находился склад российских военных", - пишет Хлань.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Как позже выяснилось, в городе были уничтожены склады российских военных. Пока неизвестно кто именно их взорвал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.