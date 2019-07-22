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Пораненого госпіталізовано до військового шпиталю у Миколаєві

У Херсонській області військовий з автомата вистрілив в товариша по службі, у результаті чого останній отримав вогнепальне поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

За попередньою інформацією, військовослужбовець під час розрядки зброї вистрілив з автомата АКС-74, що призвело до поранення ноги товариша по службі.

"Планується комплекс судових експертиз та вручення військовослужбовцю повідомлення про підозру", - зазначає ДБР.

Також, ДБР кваліфікує цей злочин за частиною 1 статтею 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження) та у разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в червні у Львівській області військовослужбовець однієї з військових частин з необережності застрелив товариша по службі. За даними слідства, вона порушив правила поводження зі зброєю, що й призвело до трагедії.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, за продаж інформації із телефонних розмов громадян ДБР повідомило про підозру працівнику Управління контррозвідки ГУ Служби безпеки України в Києві та Київській області.