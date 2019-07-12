ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР сообщило о подозрении контрразведчику, продававшему телефонные разговоры граждан

Новости » Общество    12.07.2019 - 01:30
ГБР сообщило о подозрении контрразведчику, продававшему телефонные разговоры граждан
Иллюстративное фото (twitter/iguides)

Милиционер вносил недостоверные данные в служебные документы, чтобы получать доступ к разговорам и продавать их

За продажу информации с телефонных разговоров граждан Государственное бюро расследования сообщило о подозрении работнику Управления контрразведки ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что контрразведчик по предварительному сговору с другими лицами вносил заведомо недостоверные данные в служебные документы, чтобы получить доступ к информации о телефонных разговорах граждан.

"В дальнейшем указанную информацию сообщники передавали заказчикам в обмен на получение материального вознаграждения", - отметили в ГБР.

По результатам досудебного расследования работник СБУ подозревается в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • нарушение тайны переписки, телефонных разговоров по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины);
  • нарушение тайны переписки, телефонных разговоров с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины);
  • служебный подлог (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
  • принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в начале текущего года Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм контроля за оборотом специальных технических средств для прослушивания.

Порошенко вызывают на допрос ГБР опубликовало переговоры в Минобороны о бракованных бронежилетах
Новости Украины прослушкаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь