ГБР сообщило о подозрении контрразведчику, продававшему телефонные разговоры граждан

Милиционер вносил недостоверные данные в служебные документы, чтобы получать доступ к разговорам и продавать их
За продажу информации с телефонных разговоров граждан Государственное бюро расследования сообщило о подозрении работнику Управления контрразведки ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что контрразведчик по предварительному сговору с другими лицами вносил заведомо недостоверные данные в служебные документы, чтобы получить доступ к информации о телефонных разговорах граждан.
"В дальнейшем указанную информацию сообщники передавали заказчикам в обмен на получение материального вознаграждения", - отметили в ГБР.
По результатам досудебного расследования работник СБУ подозревается в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
Напомним, в начале текущего года Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм контроля за оборотом специальных технических средств для прослушивания.