ГБР сообщило о подозрении контрразведчику, продававшему телефонные разговоры граждан

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Милиционер вносил недостоверные данные в служебные документы, чтобы получать доступ к разговорам и продавать их

За продажу информации с телефонных разговоров граждан Государственное бюро расследования сообщило о подозрении работнику Управления контрразведки ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что контрразведчик по предварительному сговору с другими лицами вносил заведомо недостоверные данные в служебные документы, чтобы получить доступ к информации о телефонных разговорах граждан.

"В дальнейшем указанную информацию сообщники передавали заказчикам в обмен на получение материального вознаграждения", - отметили в ГБР.

По результатам досудебного расследования работник СБУ подозревается в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

нарушение тайны переписки, телефонных разговоров по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины);

нарушение тайны переписки, телефонных разговоров с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины);

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в начале текущего года Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм контроля за оборотом специальных технических средств для прослушивания.