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В Херсонской области двое детей утонули на пруду. Одного до сих пор ищут

Автор: Сергей Пышкин

В селе Раздольное Херсонской области пропали двое детей. Тело первой сотрудники ГСЧС изъяли из пруда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По информации Нацполиции возможно утонули в местном пруду играя на тонком льде", - пишет пресс-служба.

Сейчас продолжаются поиски второго ребенка. К ним привлечены 4 сотрудника ГСЧС и 2 единицы техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что у острова Фолегандрос перевернулась лодка с мигрантами. Три человека погибли, несколько десятков пропали без вести.

Также 9 декабря спасатели искали тела супругов, утонувших под Житомиром.

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Херсонская область