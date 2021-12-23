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Лодка с мигрантами перевернулась возле острова Фолегандрос: есть погибшие

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Греция, Четверг 23 декабря 2021 00:56
Лодка с мигрантами перевернулась возле острова Фолегандрос: есть погибшие Фото: Лодка с мигрантами перевернулась возле острова Фолегандрос (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Лодка с мигрантами перевернулась в районе греческого острова Фолегандрос. Трое человек погибли, несколько десятков пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Лодка с мигрантами следовала из Турции в Италию. Она получила повреждение двигателя и утонула.

Береговая охрана Греции сообщила, что обнаружила в районе крушения три безжизненных тела. Также несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Спасти удалось двенадцати выживших. Из них только двое были в спасательных жилетах.

Точное количество людей, которое изначально находилось на борту, неизвестно. По одним данным, их было 32, а по другим - около 50. Это заставило береговую охрану сообщить о том, что десятки человек пропали без вести.

Удалось спасти семеро иракцев, трое сирийцев и двое египтян. Все они в качестве меры предосторожности были госпитализированы на острове Санторини.

В спасательных операциях участвуют четыре корабля береговой охраны, три вертолета ВМФ и ВВС, военно-транспортный самолет, восемь судов, курсирующих поблизости, и три частных катера.

Напомним, что ранее лодка с мигрантами перевернулась у берегов Ливии. Погибло более 50 человек, в числе которых женщины и дети.

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