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У Херсонській області двоє дітей потонули на ставку. Одного досі шукають

Автор: Сергій Пишкін

В селі Роздольне Херсонської області зникли двоє дітей. Тіло першої співробітники ДСНС вилучили зі ставка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За інформацією Нацполіції можливо потонули у місцевому ставку граючись на тонкій кризі", - пише пресслужба.

Наразі продовжуються пошуки другої дитини. До них залучені 4 співробітники ДСНС та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що біля острова Фолегандрос перекинувся човен з мігрантами. Троє людей загинули, кілька десятків зникли безвісти.

Також 9 грудня рятувальники шукали тіла подружжя, яке потонуло під Житомиром.

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Херсонская область