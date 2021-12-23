У Херсонській області двоє дітей потонули на ставку. Одного досі шукають

В селі Роздольне Херсонської області зникли двоє дітей. Тіло першої співробітники ДСНС вилучили зі ставка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За інформацією Нацполіції можливо потонули у місцевому ставку граючись на тонкій кризі", - пише пресслужба.
Наразі продовжуються пошуки другої дитини. До них залучені 4 співробітники ДСНС та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що біля острова Фолегандрос перекинувся човен з мігрантами. Троє людей загинули, кілька десятків зникли безвісти.
Також 9 грудня рятувальники шукали тіла подружжя, яке потонуло під Житомиром.