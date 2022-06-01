У Херсонській області диверсанти намагалися прорватися в тил підрозділів ЗСУ

У районі Добрянки, на півночі Херсонської області ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися в тил українських підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативного командування "Південь".

Крім того, окупанти проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10", але точний постріл нашого зенітно-ракетного підрозділу знищив ворожу техніку.

Спроба ДРГ була невдалою, оскільки захисники України дали відсіч і загарбникам довелося ретируватися на вихідні позиції.

Нагадаємо, в МВС розповіли, скільки диверсантів вдалося зловити в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, і як звичайні громадяни допомагають у цьому.

Ми також писали про те, що СБУ затримала російського агента, який хотів вступити до лав ЗСУ.

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