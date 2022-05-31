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Сколько диверсантов удалось поймать и как помогают обычные граждане. Ответ МВД

Новина українською →
Киев, Вторник 31 мая 2022 08:49
Сколько диверсантов удалось поймать и как помогают обычные граждане. Ответ МВД Фото: первый замглавы МВД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине раскрыли 88 диверсионно-разведывательных групп. При этом задержали почти 800 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

По его словам, МВД фиксирует снижение проявлений ДРГ как по Украине, так и в Киеве.

"Но нельзя сказать, что они исчезли. Только за первые две недели мая нашими правоохранителями выявлено на территории Украины одну ДРГ и задержано 43 лица, причастных к диверсионной деятельности, из них 18 в Киеве", - добавил Енин.

Он подчеркнул, что враг работает в тылу и ведет свою партизанскую войну. Российские агенты собирают информацию и до сих пор могут корректировать огонь.

"Мы отрабатываем целый ряд регионов: криминалитет, пророссийские движения и группировки. Первой была Одесская область, где в результате обысков полиция обнаружила огромные арсеналы оружия и даже инструкции по диверсионно-разведывательной деятельности. Сколько еще таких групп находятся в "спящем режиме" в других регионах - будем выяснять", - рассказал первый замглавы МВД.

Енин подчеркнул, что украинцам необходимо быть бдительными, чтобы помочь правоохранителям выявлять ДРГ.

"С 24 февраля на "102" Главного управления Нацполиции в Киеве поступило более 20 тысяч заявлений о возможных ДРГ. Конечно подтверждались они 1 к 10, но, тем не менее, это очень сработало. Поэтому продолжать в том же духе", - добавил он.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентуру, которая помогала диверсантам зайти в Николаев.

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