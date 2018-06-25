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В Херсонской области автомобиль насмерть сбил женщину с трехмесячным ребенком

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 15:29
Фото: ДТП в Херсонской области (hr.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Херсонской области (hr.npu.gov.ua)

По факту ДТП в Херсонской области открыто уголовное производство

В Херсонской области в с. Каиры автомобиль насмерть сбил женщину с трехмесячным ребенком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Как отмечается, авария произошла 24 июня примерно в 21:20 в с. Каиры.

"49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на женщину, которая шла по обочине дороги в попутном направлении с детской коляской с трехмесячным ребенком. В результате ДТП 26-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Ребенок скончался по дороге в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель скрылся с места ДТП, а впоследствии сам прибыл в Горностаевское отделение полиции.

По факту ДТП в Херсонской области открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Фото: ДТП в Херсонской области (hr.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний.

В Николаевской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний Депутат Запорожского облсовета насмерть сбил пьяного парня, кинувшегося под колеса
Теги публикации: ДТП, Херсонская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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