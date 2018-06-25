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Интервью

В Николаевской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:33
Фото: последствия аварии (mk.npu.gov.ua)
Фото: последствия аварии (mk.npu.gov.ua)

Еще четверо молодых людей травмированы

В Николаевской области в результате ДТП погиб юноша, еще четверо молодых людей травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"24 июня, около 19 часов 45 минут на 171 км автодороги Т-1506 "Николаев - Доманевка - Березки" во Врадиевском районе 17-летний юноша, управляя автомобилем ВАЗ-2106, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем произошло опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

Фото: авария в Николаевские области

Так, в результате дорожно-транспортного происшествия рулевой от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, четверо пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По указанному факту начато уголовное производство, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Одессы вечером в воскресенье, 24 июня, мотоцикл совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе, в результате пострадали мотоциклист, его пассажирка, пешеход и пожилая женщина на тротуаре, на которую от удара отбросило мотоцикл.

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Теги публикации: ДТП, Николаевская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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