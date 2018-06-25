У Херсонській області автомобіль на смерть збив жінку з тримісячною дитиною

За фактом ДТП у Херсонській області відкрите кримінальне провадження

У Херсонській області в с. Каїри автомобіль на смерть збив жінку з тримісячною дитиною. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Як зазначається, аварія сталася 24 червня приблизно в 21:20 в с. Каїри.

"49-річний водій автомобілю ВАЗ-21099 здійснив наїзд на жінку, яка йшла по узбіччю дороги в попутному напрямку з дитячим візком із тримісячною дитиною. В результаті ДТП 26-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні. Дитина померла по дорозі в медичний заклад", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що водій втік з місця ДТП, а згодом сам прибув у Горностаївське відділення поліції.

За фактом ДТП у Херсонській області відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: ДТП у Херсонській області (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області у результаті ДТП загинув неповнолітній.