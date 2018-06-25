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Інтерв'ю

У Херсонській області автомобіль на смерть збив жінку з тримісячною дитиною

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 15:29
Фото: ДТП у Херсонській області (hr.npu.gov.ua)
Фото: ДТП у Херсонській області (hr.npu.gov.ua)

За фактом ДТП у Херсонській області відкрите кримінальне провадження

У Херсонській області в с. Каїри автомобіль на смерть збив жінку з тримісячною дитиною. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Як зазначається, аварія сталася 24 червня приблизно в 21:20 в с. Каїри.

"49-річний водій автомобілю ВАЗ-21099 здійснив наїзд на жінку, яка йшла по узбіччю дороги в попутному напрямку з дитячим візком із тримісячною дитиною. В результаті ДТП 26-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні. Дитина померла по дорозі в медичний заклад", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що водій втік з місця ДТП, а згодом сам прибув у Горностаївське відділення поліції.

За фактом ДТП у Херсонській області відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

 

Фото: ДТП у Херсонській області (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області у результаті ДТП загинув неповнолітній.

У Миколаївській області у результаті ДТП загинув неповнолітній Депутат Запорізької облради на смерть збив п'яного хлопця, який кинувся під колеса
Теги публікації: ДТП, Херсонская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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