У Херсонській області понад 18 тисяч жителів залишаються без газу

У Херсонській області станом на 2 квітня без газопостання залишаються понад 18 тисяч жителів регіону. Газ відсутній у 21 населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської обласної державної адміністрації.

Крім того, у 67 населених пунктів області відсутнє електропостачання.

У Херсонському районі є потреба у медикаментах та харчах. У деяких населених пунктах немає світла, газу і води.

У Великоолександрівській громаді горить ліс. Існує нестача продуктів. У Калинівській громаді ситуація критична, є загиблі і поранені, потрібен коридор для евакуації населення.

У більшості районах ситуація нестабільна, оскільки деякі населені пункти окуповані російськими військовими та ведуться бойові дії.