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У Херсонській області понад 18 тисяч жителів залишаються без газу

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Херсонська область, Субота 02 квітня 2022 17:30
У Херсонській області понад 18 тисяч жителів залишаються без газу Фото: у Херсонській області частково відсутнє газопостачання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області станом на 2 квітня без газопостання залишаються понад 18 тисяч жителів регіону. Газ відсутній у 21 населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської обласної державної адміністрації.

Крім того, у 67 населених пунктів області відсутнє електропостачання.

У Херсонському районі є потреба у медикаментах та харчах. У деяких населених пунктах немає світла, газу і води.

У Великоолександрівській громаді горить ліс. Існує нестача продуктів. У Калинівській громаді ситуація критична, є загиблі і поранені, потрібен коридор для евакуації населення.

У більшості районах ситуація нестабільна, оскільки деякі населені пункти окуповані російськими військовими та ведуться бойові дії.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області окупанти викрали активіста і колишнього депутата міської ради Олега Кожем'якіна.

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