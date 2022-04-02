У Херсонській області понад 18 тисяч жителів залишаються без газу
У Херсонській області станом на 2 квітня без газопостання залишаються понад 18 тисяч жителів регіону. Газ відсутній у 21 населеному пункті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської обласної державної адміністрації.
Крім того, у 67 населених пунктів області відсутнє електропостачання.
У Херсонському районі є потреба у медикаментах та харчах. У деяких населених пунктах немає світла, газу і води.
У Великоолександрівській громаді горить ліс. Існує нестача продуктів. У Калинівській громаді ситуація критична, є загиблі і поранені, потрібен коридор для евакуації населення.
У більшості районах ситуація нестабільна, оскільки деякі населені пункти окуповані російськими військовими та ведуться бойові дії.
Нагадаємо, у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області окупанти викрали активіста і колишнього депутата міської ради Олега Кожем'якіна.
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