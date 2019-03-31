В Херсонской обл. пропадал свет на 18 избирательных участках

В Херсонской области в день выборов в Украине 18 участков остались без электроснабжения. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Радченко во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все отключение не были долговременными. Аварии были быстро устранены.

"В день выборов на Херсонщине 18 участков остались без электроснабжения. Это продолжалось не долго. Но должны сказать, что причины отсутствия электроснабжения была быстро устранена", - заявил Радченко.

РБК-Украина писало, что в день выборов столичные полицейские начали 2 уголовных производства и составили 4 административных протокола.

Напомним, до украинского омбудсмена Людмилы Денисовой поступило почти 1 тыс. обращений по пнарушения прав избирателей.

Отметим, что в МВД заявили, что день голосования на выборах президента прошел спокойно. Работа правоохранителей не прекращается даже после закрытия участков.

"Что касается нарушений избирательного законодательства, то имеем следующие цифры – 1927 заявлений и сообщений, зарегистрировано 17 протоколов об административных правонарушениях и внесено 31 дело в ЕРДР", - сказал Яровой.