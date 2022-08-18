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В Херсонском облсовете заявили об ударе по оккупантам в Новой Каховке

Иллюстративное фото: в Херсонском облсовете заявили об ударе по оккупантам в Новой Каховке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Херсонском облсовете рассказали, что украинские военные ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утром и подсчет уничтоженных оккупантов", - написал Хлань.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные ударили по позиции российских военных во временно оккупированной Новой Каховке. Для этого ВСУ использовали ракетные системы HIMARS.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские войска нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области 13 августа.

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Херсонская областьНовая КаховкаВойна России против Украины