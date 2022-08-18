У Херсонській облраді заявили про удар по окупантам у Новій Каховці

У Херсонській облраді розповіли, що українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook .

"ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо вранці і підрахунок знищених окупантів", - написав Хлань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вдарили по позиції російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Для цього ЗСУ використовували ракетні системи HIMARS.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські війська завдали мінімум 5-6 ударів по Лівому березі Херсонської області 13 серпня.

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