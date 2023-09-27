ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській ОВА закликали евакуюватися мешканців лівобережжя

Херсонська область , Середа 27 вересня 2023 10:32
UA EN RU
У Херсонській ОВА закликали евакуюватися мешканців лівобережжя Фото: у Херсонській ОВА закликали евакуюватися мешканців лівобережжя (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Жителів тимчасово окупованого росіянами лівого берега Херсонської області закликали евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він зазначив, що поки наші захисники докладають надлюдські зусилля, аби звільнити окуповану частину області від російської тиранії, жителі лівого берега мають подбати про власну безпеку та своїх рідних.

"Для російської армії ви - "живий щит". Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом. Тому, будь ласка, тимчасово покиньте громади, що знаходяться на лінію вогню, або евакуюйтеся на підконтрольну територію", - наголосив Прокудін.

Одразу після виїзду з окупованої території необхідно зателефонувати до контактного центру області: 0 800 101 102.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Зазначимо, що лівобережжя Херсонської області досі окуповане російськими військами.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

При цьому у Міноборони України пізніше спростували інформацію про нібито прорив ЗСУ.

Крім того, ГУР повідомило, що бійці-розвідники батальйону "Шаман" провели рейд на лівобережжі Херсонської області та знищили підрозділ ракетних військ росіян.

Колишній заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські військові виконували деякі завдання в районі лівого берега Херсонської області. Наразі триває певна робота, але захисникам потрібна інформаційна тиша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW
ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни