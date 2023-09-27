В Херсонской ОВА призвали эвакуироваться жителей левобережья

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Он отметил, что пока наши защитники прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы освободить оккупированную часть области от российской тирании, жители левого берега должны позаботиться о собственной безопасности и своих родных.

"Для российской армии вы - "живой щит". Оккупанты используют подлую тактику, ведь знают, что украинская армия не будет воевать со своим народом. Поэтому, пожалуйста, временно покиньте общины, находящиеся на линию огня, или эвакуируйтесь на подконтрольную территорию" , - подчеркнул Прокудин.

Сразу после выезда с оккупированной территории необходимо позвонить в контактный центр области: 0 800 101 102.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Отметим, что левобережье Херсонской области до сих пор оккупировано российскими войсками.

Ранее Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

При этом в Минобороны Украины позже опровергли информацию о якобы прорыве ВСУ.

Кроме того, ГУР сообщило, что бойцы-разведчики батальона "Шаман" провели рейд на левобережье Херсонской области и уничтожили подразделение ракетных войск россиян.

Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские военные выполняли некоторые задачи в районе левого берега Херсонской области. Сейчас идет определенная работа, но защитникам нужна информационная тишина.