В Херсонській ОВА показали, як виглядає затоплене селище Калинівське

Через збільшення рівня води в річці Інгулець населений пункт Калинівське в Херсонській області затопило. У самому селищі під водою залишається з два десятки житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Попри те, що з 10 червня рівень води постійно знижується, під водою в Калинівському досі залишається близько двох десятків житлових будинків.

Фото: так сьогодні виглядає Калинівське з висоти пташиного польоту. (t.me/khersonskaODA)

У селищі продовжуються роботи з ліквідації наслідків підтоплення: минулої доби рятувальники відкачали воду з 5 будинків, ще 14 - обстежили.

"Роботи продовжуються", - повідомили в ОВА.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Наразі в Херсонській області поступово знижується рівень води, що дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.

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