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В Херсонской ОВА показали, как выглядит затопленный поселок Калиновское

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Херсонская область, Среда 14 июня 2023 18:51
В Херсонской ОВА показали, как выглядит затопленный поселок Калиновское Фото: затопление в Херсонской области (t.me/khersonskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Из-за увеличения уровня воды в реке Ингулец населенный пункт Калиновское в Херсонской области затопило. В самом поселке под водой остается с два десятка жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

Несмотря на то, что с 10 июня уровень воды постоянно снижается, под водой в Калиновском по-прежнему остается около двух десятков жилых домов.

Фото: так сегодня выглядит Калиновское с высоты птичьего полета. (t.me/khersonskaODA)

В поселке продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления: за прошедшие сутки спасатели откачали воду из 5 домов, еще 14 - обследовали.

"Работы продолжаются", - сообщили в ОВА.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за подрыва вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной территории. Враг отказывает в помощи гражданским и в целом усложняет эвакуацию обстрелами.

В Херсонской области постепенно снижается уровень воды, что позволит спасателям проверить затопленные районы.

Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

К тому же, в Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

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