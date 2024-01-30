В Херсонській області знищили дрон росіян "Мерлін-ВР"

Військові уточнили, що російський безпілотник ліквідували бійці Херсонської зенітної ракетної бригади.

"Сьогодні, 30 січня 2024 року, на Херсонщині воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено російський розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про знищення ворожого дрона надається станом на шосту годину вечора.

Російські атаки із застосуванням дронів 30 січня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300. Силам ППО ЗСУ вдалося збити 15 ворожих безпілотників у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Пізніше вдень стало відомо, що в Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням беспілотника загинув 34-річний місцевий житель.