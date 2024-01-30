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В Херсонській області знищили дрон росіян "Мерлін-ВР"

Ілюстративне фото: в Херсонській області військові ЗСУ знищили російський розвідувальний безпілотник (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Бійці Сил оборони в Херсонській області сьогодні, 30 січня, знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Південь".

Військові уточнили, що російський безпілотник ліквідували бійці Херсонської зенітної ракетної бригади.

"Сьогодні, 30 січня 2024 року, на Херсонщині воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено російський розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про знищення ворожого дрона надається станом на шосту годину вечора.

Російські атаки із застосуванням дронів 30 січня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300. Силам ППО ЗСУ вдалося збити 15 ворожих безпілотників у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Пізніше вдень стало відомо, що в Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням беспілотника загинув 34-річний місцевий житель.

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