В Херсонской области сдетонировала мина: есть погибший

Мужчина наткнулся на российскую мину неподалеку от села Благодатное Чернобаевской общины. Он погиб от полученных травм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

Отмечается, что мужчина получил тяжелые травмы из-за детонации мины. Врачи, которые прибыли на место, только констатировали смерть.

Украинцев в которые раз призывают соблюдать правила минной безопасности. Не следует посещать поля, лесополосы, побережья рек и другие потенциально заминированные территории.

Напомним, сегодня утром житель Изюма подорвался на противопехотной мини "Лепесток" и остался без ноги.

Вчера в Ровенской области подорвался трактор, в результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.