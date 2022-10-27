В Херсонській області затримали чотирьох організаторів "референдуму"

"Четверо мешканців Бериславського району погодилися взяти участь у роботі "виборчої комісії", створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомила, що з 23 по 27 вересня 2022 року підозрювані у супроводі озброєних представників РФ ходили по домівках місцевих мешканців з бюлетенями та урною, "рекомендуючи" брати участь у незаконному "голосуванні". Потім ці бюлетені вони передавали так званій голові виборчої комісії для подальшого підрахунку "результатів".

Чотирьох осіб затримали на звільненій території Херсонської області та вже отримали підозри у колабораційній діяльності. Всіх осіб відправили до СІЗО.