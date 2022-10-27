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В Херсонській області затримали чотирьох організаторів "референдуму"

Фото: В Херсонській області затримали чотирьох організаторок "референдуму" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які брали участь в організації та проведенні "референдуму" в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Четверо мешканців Бериславського району погодилися взяти участь у роботі "виборчої комісії", створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомила, що з 23 по 27 вересня 2022 року підозрювані у супроводі озброєних представників РФ ходили по домівках місцевих мешканців з бюлетенями та урною, "рекомендуючи" брати участь у незаконному "голосуванні". Потім ці бюлетені вони передавали так званій голові виборчої комісії для подальшого підрахунку "результатів".

Чотирьох осіб затримали на звільненій території Херсонської області та вже отримали підозри у колабораційній діяльності. Всіх осіб відправили до СІЗО.

Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей проходять "референдуми" про входження до складу РФ.

Співробітники Служби безпеки України повідомили про нову підозру гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо та ще семи колаборантам через сприяння передачі РФ ресурсів "Укрпошти".

Пізніше правоохоронці виявили нових організаторів "референдуму" у двох областях України.

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