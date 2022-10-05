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Сальдо і ще семеро колаборантів з Херсонської області отримали нові підозри від СБУ

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Середа 05 жовтня 2022 17:13
Сальдо і ще семеро колаборантів з Херсонської області отримали нові підозри від СБУ Фото: гауляйтер Херсонскої області Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України провідомили про нову підозру гауляйтеру Херсонскої області Володимиру Сальдо та ще семи колаборантам через сприяння передачі РФ ресурсів "Укрпошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У провадженні нову підозру отримав екс-регіонал Володимир Сальдо, який добровільно "очолив" окупаційний режим у Херсонській області, його заступниця Катерина Губарєва, а також колишній директор філії Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктор Фірман. Після захоплення росіянами області він погодився керувати незаконним утворенням "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".

Сальдо і ще семеро колаборантів з Херсонської області отримали нові підозри від СБУ

СБУ також зібрали докази добровільної співпраці з окупантами ще чотирьох "керівників філій":

  • "очільниці" так званого "Федерального государственного унитарного предприятия "Почта Крыма";
  • "директорки" так званого Департаменту з управління персоналом у "Федеральном государственном унитарном предприятии "Почта Крыма";
  • начальниці так званого "Государственного унитарного предприятия "Почта Таврии";
  • працівника так званого "Государственного унитарного предприятия "Почта Херсона».

Наразі всім "чиновникам" оголосили про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу).

Додатково Сальдо, Губарєва та Фірман отримали по підозрі за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинена у складі організованої групи).

Зазначимо, що СБУ також повідомило про підозру колаборантці з Херсону, яка надала окупантам дані про 23 українських патріотів.

Раніше правоохоронці викрили ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають РФ та підтримують окупаційні режими.

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Служба безпеки України Херсонська область
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