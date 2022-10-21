Правоохоронці виявили нових організаторів "референдуму" у двох областях України
Правоохоронці встановили ще 8 осіб, які проводили "референдум" у захоплених частинах Херсонської та Миколаївської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"Зловмисники добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до складу місцевих окупаційних адміністрації, де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту", - йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, у Херсонській області задокументовано злочинну діяльність сімох мешканців Генічеського району. Вони проводили "референдум" у районному центрі та селищі Новоолексіївка.
Також правоохоронці виявили колаборанта на території Кінбурнської коси, що відноситься до Миколаївської області. Чоловік виявився активний прихильник прокремлівських поглядів, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до російських загарбників.
"Співробітники Служби безпеки встановили місця перебування всіх колаборантів, маршрути їх переміщення та коло зв’язків. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України", - додали в СБУ.
Всі вісім осіб отримали підозри за фактом колабораційної діяльності.
Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей проходять "референдуми" про входження до складу РФ.
Пізніше співробітники Служби безпеки України провідомили про нову підозру гауляйтеру Херсонскої області Володимиру Сальдо та ще семи колаборантам через сприяння передачі РФ ресурсів "Укрпошти".
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